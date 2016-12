foto Ansa

09:37

- "L'Italia non è razzista e neanche xenofoba. Ci sono episodi razzisti ma non bisogna condannarla in blocco". Lo ha detto da Cali, in Colombia, il ministro Cecile Kyenge, intervenendo a un vertice sull'immigrazione. "Alcuni italiani non si ricordano che l'Italia è un Paese di immigrazione e di emigrazione. Penso - ha sottolineato Kyenge - che sia possibile cambiare questa cultura".