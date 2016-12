Ospedale a Brindisi, "in ascensore col morto"

foto Afp

17:00

- Bare che circolano in mezzo ai corridoi e passano tra i pazienti. Può sembrare la storia inventata di un sadico scherzo, ma la cosa sorprendente è che in questa situazione si sono ritrovati gli anziani ricoverati nel reparto geriatria dell’ospedale di San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi. La situazione è temporanea, ma la decisione della direzione sanitaria ha scatenato non poche proteste tra i pazienti.