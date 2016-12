13:33

- Uccisa mentre soccorreva un uomo ferito in una rissa. Eleonora Cantamessa, 44 anni, lavorava come ginecologa a Bergamo. Dopo lo shock della notizia, la madre della dottoressa ha deciso di scrivere una lettera al "Corriere della Sera". Mariella Cantamessa nel suo messaggio di sfogo dice: "Non provo rabbia, non do appellativi alla persona che ha investito Eleonora".