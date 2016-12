12:21 - È morto senza lasciare uno straccio di testamento, fatta eccezione per quello intestato a un medico - e oggetto di un’inchiesta giudiziaria. Succede a Belluno. Guido Ricci aveva 77 anni. Ricco, ricchissimo. Un patrimonio stimato in circa 20 milioni di euro tra conti correnti e proprietà immobiliari, in Italia e all'estero. Ha sempre però vissuto da solo come un barbone, elemosinando un pasto caldo, un caffè, un bicchiere di vino. Presenziava a tutti gli eventi organizzati in città, per scroccare qualcosa al buffet. Ora si sarebbero fatti vivi dei lontani parenti.