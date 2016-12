Meteo, arrivano altri due giorni d'estate

foto Meteo.it Correlati Le previsioni in grafica

10:19 - Dopo un assaggio d'autunno, la rimonta dell'alta pressione ci regala uno scampolo d'estate. Venerdì e sabato saranno giornate con prevalenza di tempo bello e soleggiato. Poi domenica la perturbazione numero 5 porta piogge al Centronord e sulle Isole.

Venerdì - Giornata a tratti nuvolosa in Sardegna e regioni meridionali con qualche pioggia in Puglia, Basilicata e Calabria; nel Salento non si escludono brevi temporali. Tempo più soleggiato nel resto della Penisola anche se non mancheranno degli annuvolamenti, specie pomeridiani, su Alpi centro-orientali, Appennino centro-settentrionale e nel nord della Sicilia: qualche rovescio o temporale sarà possibile tra Dolomiti e Alpi del Friuli e lungo l'Appennino centrale. Temperature massime in ulteriore calo al Sud, stazionarie o in lieve ripresa al Centronord. Venti moderati o localmente forti di Maestrale al Sud e Isole maggiori.



Sabato - Bel tempo in tutta Italia qualche nuvola in più solo su Alpi e Prealpi e coste liguri. A fine giornata progressivo annuvolamento a Nordovest e sul versante tirrenico.



Domenica - Piogge al Nordovest, più insistenti su Piemonte e Lombardia. Al Nordest molte nuvole, ma precipitazioni più intermittenti. Nel pomeriggio piogge anche su Toscana, Umbria e nord delle Marche. In serata peggiora anche al Sud.



La tendenza per la prossima settimana - La situazione prospettata per i prossimi giorni ha preso una piega piuttosto dinamica a causa della timidezza dell'Anticiclone delle Azzorre, il quale resterà ai margini del continente tentando di espandersi ritmicamente verso la nostra penisola, ma senza riuscirci pienamente. In queste condizioni resterà aperto il varco nord-atlantico attraverso il quale, di tanto in tanto, transiteranno delle perturbazioni che in parte riusciranno a invadere anche le nostre regioni. Questa altalena delle condizioni meteorologiche ci accompagnerà per tutta la prossima settimana esponendoci a sensibili sbalzi termici e improvvisi cambiamenti d'umore del tempo che caratterizzano pienamente questo periodo di passaggio dall'estate all'autunno.