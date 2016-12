Ferrovie, ritardi fino a 3 ore

foto Twitter 11:55 - Pesanti ritardi su tutta la linea ferroviaria Milano-Venezia sono stati segnalati da Trenitalia, dopo che la linea è stata interrotta a causa dell'incendio di un locomotore merci. Secondo quanto si è appreso, la causa della combustione è da ricollegarsi al malfunzionamento della linea di alimentazione elettrica aerea. - Pesanti ritardi su tutta la linea ferroviaria Milano-Venezia sono stati segnalati da Trenitalia, dopo che la linea è stata interrotta a causa dell'incendio di un locomotore merci. Secondo quanto si è appreso, la causa della combustione è da ricollegarsi al malfunzionamento della linea di alimentazione elettrica aerea.

Trenitalia ha segnalato ritardi di oltre 200 minuti per i treni partiti questa mattina da Venezia Santa Lucia e diretti alla stazione centrale di Milano. La linea è stata riattivata su un solo binario, provocando inevitabili e forti rallentamenti di tutto il traffico sull'asse Est-Ovest. Sulle tratte più brevi al momento i ritardi sono più contenuti. Per far fronte alle esigenze dei pendolari, sono stati messi a disposizione alcuni pullman. La tratta ferroviaria Venezia-Milano dovrebbe essere ripristinata entro le 12.30.