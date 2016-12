foto Ap/Lapresse

18:55

- Robert Seldon Lady, ex capo della Cia a Milano, ha inviato al presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, la richiesta di grazia relativa alla condanna a 9 anni di carcere per il coinvolgimento nel rapimento dell'imam Abu Omar. La domanda di grazia, secondo la consueta procedura prevista in questi casi, è stata assegnata all'ufficio per gli affari dell'amministrazione della Giustizia.