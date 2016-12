foto Ansa

18:35

- "La famiglia è il grembo della vita. E' un istituto di diritto fondamentale che non deve essere indebolito o destabilizzato". Lo ha detto il cardinale Angelo Bagnasco. "Quando attraverso una decisione politica vengono giuridicamente equiparate forme di vita in se stesse differenti, come la relazione tra l'uomo e la donna e quella tra due persone dello stesso sesso, si misconosce la specificità della famiglia", ha sottolineato il presidente della Cei.