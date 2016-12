foto Meteo.it Correlati Meteo, primo assaggio di autunno

Le previsioni in tempo reale

La situazione in Europa

Il traffico real time 10:36 - Ancora tempo instabile per la perturbazione che, prima di abbandonare l'Italia, porterà ancora un po' di piogge specie al Sud e regioni adriatiche. Le correnti fresche che accompagnano la perturbazione faranno anche calare le temperature, che avranno quasi ovunque un sapore da inizio autunno. Venerdì e sabato situazione decisamente migliore, con il ritorno del sole in gran parte d'Italia e poche piogge residue. - Ancoraper la perturbazione che, prima di abbandonare l'Italia, porterà ancora un po' di. Le correnti fresche che accompagnano la perturbazione faranno anche, che avranno quasi ovunque un. Venerdì e sabato situazione decisamente migliorecon ile poche piogge residue.

Domenica invece il veloce passaggio della perturbazione numero 5 di settembre riporterà un po' di nuvole e di piogge al Nord, regioni tirreniche e Isole.



Quindi giovedì prevalenza di tempo bello al Nordovest e Sardegna. Nuvole sul resto d'Italia: nel corso del giorno rovesci e temporali qua e là su Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e regioni meridionali. Temperature massime in calo in gran parte d'Italia e in generale al di sotto di 30 gradi, con il fresco soprattutto al Nord dove i valori rimarranno per lo più compresi fra 20 e 23 gradi.



Le previsioni per venerdì 13 settembre - Venerdì alternanza fra sole e nuvole al Sud e regioni centrali adriatiche, con qualche acquazzone residuo, specie nella prima parte del giorno, su Puglia e Calabria; prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature in ulteriore lieve calo nelle estreme regioni meridionali, in leggero rialzo invece al Centronord.



La tendenza per il weekend - La giornata di sabato vedrà prevalenza di tempo bello in tutto il Paese. Domenica la perturbazione numero 5 di settembre riporterà le piogge al Nordovest, su Lazio e Toscana e Isole. Lunedì la perturbazione porterà instabilità nelle estreme regioni meridionali.