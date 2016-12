Ubriaco investe e uccide 15enne a Corinaldo (Ancona)

19:43 - Domani per lui sarebbe stato il primo giorno di scuola. Dove naturalmente sarebbe arrivato in sella al suo motorino da enduro, di cui andava fierissimo. Invece Francesco in classe non ci arriverà, né quest'anno, né mai più perché ieri sera a Corinaldo, in provincia di Ancona, è stato ucciso da un furgone guidato da un uomo ubriaco fradicio.