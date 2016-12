Meteo:tempo instabile e temperature in discesa Ma da venerdì l'alta pressione riporta l'estate

foto Meteo.it Correlati Tempo instabile fino a giovedì, poi weekend d'estate

La situazione in Europa 12:13 - Il tempo resta instabile fino a giovedì, con l'Italia esposta al passaggio di correnti atlantiche umide e fresche, che porteranno piogge a tratti soprattutto al Nordest e al Centrosud. Anche le temperature scenderanno e su gran parte del Paese saranno decisamente fresche. - Il tempo resta, con l'Italia esposta al passaggio diche porteranno piogge a tratti soprattutto al Nordest e al Centrosud. Anche le temperature scenderanno e su gran parte del Paese saranno decisamente fresche.

Mercoledì il tempo sarà bello al Nordovest e sulle estreme regioni meridionali, anche se a tratti potrebbe essere coperto. Nuvoloso sul resto d'Italia, con rovesci e temporali che bagneranno soprattutto Venezia Giulia, Emilia, le aree interne del Centro e il Lazio. Le zone più colpite dai temporali saranno quelle del Nordest e l'Emilia, dove si attendono anche forti grandinate.



Caldo al Sud, fresco al Nord - Temperature massime in calo al Centronord, specie sul versante adriatico, quasi invariate al Sud, in crescita invece in Sardegna. Tra le città con i valori più contenuti spiccano Udine e Trieste dove si prevedono 20 gradi, Cuneo, Piacenza, Venezia, L’Aquila con 21 gradi, Bergamo, Brescia, Torino, Bologna, Bolzano, Trento, Treviso, Verona, Rieti con 22 gradi, Genova, Imperia, Milano con 23 gradi. Sono previsti invece 32 gradi a Catania, 30 a Reggio Calabria, Taranto, Messina, Crotone e 29 gradi a Brindisi e Bari. In Sardegna rispetto temperature in crescita anche di 3-4 gradi fino a 27 gradi a Cagliari, Olbia e Sassari. Moderati venti di Libeccio sul Mar Ligure e sull’alto Tirreno e di Maestrale sulla Sardegna.



Giovedì sereno al Nordovest, nuvoloso altrove - Giovedì il tempo sarà in prevalenza sereno al Nordovest e in Sardegna, nuvoloso sul resto d’Italia con qualche pioggia in mattinata nelle zone interne del Centro e rovesci e temporali isolati in Campania, Calabria e ovest della Sicilia. Tra pomeriggio e sera sono previsti isolati rovesci sui rilievi nell'Est della Lombardia e del Triveneto. Qualche temporale e rovescio anche nelle Marche, in Abruzzo, sul Nord della Sicilia e al Sud, specialmente sul basso Tirreno e in Puglia.



Le temperature saranno ovunque in diminuzione: la giornata sarà fresca, specie al Nordest e nelle regioni centrali adriatiche. Il fresco si farà sentire di mattina soprattutto al Centronord con valori che andranno dagli 11 gradi previsti ad esempio a Novara fino ai 16 di Roma. Soffierà un forte Maestrale in Sardegna con raffiche fino a 60-70 km all'ora.



- Il weekend riaccende l'estate - Tra venerdì e sabato il tempo sarà in prevalenza bello grazie all’alta pressione che timidamente proverà a spingersi di nuovo verso al nostra Penisola: pur non riuscendo a occupare con decisione l’Italia ci proteggerà quindi dall’arrivo di nuove perturbazioni favorendo un moderato rialzo delle temperature. La domenica vedrà invece una maggiore presenza di nuvole ma con tempo ancora asciutto.



Venerdì nuvole sparse al Nordest, lungo l’Appennino, al Sud e nelle Isole ma con pochi fenomeni sulle Alpi orientali, sull’Appennino abruzzese e calabrese. Sole sul resto d’Italia. Le temperature saranno in rialzo al Centronord mentre al Sud e nelle Isole si faranno ancora sentire moderati venti di Maestrale.



Sabato tanto sole con vento in attenuazione al Sud; qualche nuvola solo al Nordest, Calabria, Isole e Liguria. Le temperature guadagneranno fino a 3-4 gradi un po’ ovunque.



Domenica ci saranno più nuvole sulle Alpi, al Nordovest e sul versante tirrenico ma con tempo ancora asciutto e poche piogge solo sulle Alpi occidentali. Si tratta delle correnti umide che anticipano una possibile perturbazione in transito la prossima settimana.