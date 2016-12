12:43 - Nelle classi ci sono troppi bambini rom e quindi i genitori hanno ritirato i propri figli: è questo il caso scoppiato a Landiona, paese di 600 abitanti, in provincia di Novara. Il consigliere comunale Francesco Cavagnino ha affermato che "La decisione di ritirare i bambini è un fatto di una gravità assoluta, che getta discredito su tutto il paese". Ma il giorno dopo le proteste, il paese è unanime nel rifiutare l'etichetta di "Razzista". "Sono 20-25 anni che ci sono bambini sinti, e sono sempre stati nelle nostre scuole" ha dichiarato il sindaco Marisa Albertini. "La causa del trasferimento dei nostri figli - ha spiegato un genitore - è che nella scuola dov'erano prima, non c'era una organizzazione precisa, e non offriva servizi adeguati". Tutti però, residenti e sinti, sono concordi che la scuola va salvata dalla chiusura.