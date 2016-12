foto Ansa

11:29

- Non ha senso dire "credo in Dio ma non nella Chiesa", perché, come era "più chiaro nei primi secoli del cristianesimo", "la chiesa mentre è madre dei cristiani, mentre fa cristiani, è anche fatta da essi, la chiesa non è qualcosa di diverso da noi stessi, ma va vista come la totalità dei credenti, io tu, tutti noi siamo parte della Chiesa". Lo ha detto il Papa nell'udienza generale davanti a circa 50mila persone.