Meteo, arriva il maltempo sull'Italia

foto Meteo.it Correlati Infografica 10:18 - L'Italia sarà raggiunta da due perturbazioni: una dal Mediterraneo occidentale, l'altra dal Nord Europa dove staziona un vortice di bassa pressione; fino a giovedì quindi il tempo sarà caratterizzato soprattutto da instabilità e non mancheranno delle fasi di vero e proprio maltempo, con un clima fresco al Centronord. Nell'ultima parte della settimana, fra venerdì e domenica, il tempo tornerà in prevalenza bello e avremo temperature in rialzo. - L'Italia sarà raggiunta da due perturbazioni: una dal Mediterraneo occidentale, l'altra dal Nord Europa dove staziona un vortice di bassa pressione; fino a giovedì quindi il tempo sarà caratterizzato soprattutto da instabilità e non mancheranno delle fasi di vero e proprio maltempo, con un clima fresco al Centronord. Nell'ultima parte della settimana, fra venerdì e domenica, il tempo tornerà in prevalenza bello e avremo temperature in rialzo.

PREVISIONI PER MARTEDI' - Nuvole molto irregolari, più diffuse dal pomeriggio con rovesci e temporali ad iniziare dalla Sardegna e dalle Alpi centrali, in estensione entro sera a gran parte del Nord, tranne l'estremo Nordovest e la Romagna; qualche pioggia anche sull'alta Toscana, Lazio, Campania, Basilicata e Puglia.



ATTENZIONE AI TEMPORALI - In serata temporali soprattutto al Nordest, dove potranno essere anche forti sulla Lombardia orientale, Friuli Venezia Giulia, Veneto e alta Emilia. Le temperature saranno in calo un po' dappertutto, in modo particolare al Nord e in Sardegna.



Tra le città più fresche Bergamo, Genova, Imperia, Novara e Campobasso con 23 gradi, Brescia, Cuneo, Milano, Torino, Trento, Trieste, Udine, Venezia, L’Aquila, Cagliari con 24 gradi, Piacenza, Treviso, Verona, Pisa, Rieti, Sassari e Alghero con 25 gradi. Al Sud e in Sicilia valori ancora intorno ai 30 gradi: per Bari, Lamezia, Trapani sono previsti 29 gradi, 31 gradi per Catanzaro, Lecce, Reggio Calabria e Catania. Ventoso su Mar Ligure, medio-alto Tirreno e regioni centrali.



PREVISIONI PER MERCOLEDI' - Mercoledì torna il sole sulle regioni di Nordovest; nuvole e piogge insisteranno al mattino sulle Venezie, da dove tenderanno ad allontanarsi dal pomeriggio, e per buona parte della giornata nelle zone interne delle regioni centrali, con qualche sconfinamento sulle coste marchigiane e laziali. Al Sud meno nuvole a eccezione di Campania e Basilicata dove non si esclude la possibilità di qualche isolato rovescio. Temperature in ulteriore lieve diminuzione al Centronord; valori piuttosto bassini al Nord nella nottata successiva: previsti ad esempio 8 gradi per Aosta, Cuneo, 10 gradi per Novara, Trento, 12 gradi per Torino, Bolzano, 13 gradi per Bergamo, Brescia, Piacenza, Udine e 14 gradi per Milano, Bologna, Rimini e Verona.Ventoso in Sardegna e sulle regioni tirreniche con le raffiche più forti nelle Bocche di Bonifacio e sulla Maddalena.



PREVISIONI PER GIOVEDI' - Sole al Nordovest più nuvole al Nordest con qualche pioggia possibile in mattinata sulle zone di confine dell’Alto Adige. Alternanza di schiarite e annuvolamenti al Centrosud e in Sicilia con rovesci sparsi tra mattino e primo pomeriggio al Sud e nel pomeriggio sui rilievi del Nordest e le zone centrali adriatiche. Temperature in calo al Sud. Giornata ventosa al Sud e nelle Isole, soprattutto in Sardegna con raffiche di Maestrale fino a 60/70 km/h.



NEL WEEKEND SCAMPOLI D'ESTATE - Da venerdì comincerà una nuova avanzata dell'alta pressione che riporterà tempo stabile e clima gradevole. Nel frattempo, entro metà settimana, il clima diverrà molto più fresco dapprima al Centronord e in Sardegna poi anche al Sud.