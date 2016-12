foto Da video

- "Nessuna evocazione di morte o di resa dei conti; ma solo un appello in chiave artistica e una speranza: che Sansone non muoia con tutti i Filistei". Così la "Brigata Artistica" ha rivendicato quello che ha definito un "artentato": un manichino di Silvio Berlusconi impiccato a un albero a Milano. "Silvio, non impiccare l'Italia", è l'appello lanciato dal gruppo, già noto per aver prodotto un manichino insanguinato del leader Pdl, esposto nel 2011.