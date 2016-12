Meteo, tempo instabile fino a giovedì

foto Meteo.it Correlati Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 10:31 - Fino a giovedì il tempo sull'Italia sarà caratterizzato soprattutto da instabilità e un po' di fresco a causa delle umide correnti atlantiche che continueranno a scivolare sulla nostra Penisola: lunedì rovesci e temporali interesseranno soprattutto il Nordest e le regioni centrali, mentre martedì le piogge saranno concentrate più che altro al Nord e in Sardegna. Tra venerdì e domenica godremo invece di una prevalenza di tempo bello. - Fino a giovedì il tempo sull'Italia sarà caratterizzato soprattutto da instabilità e un po' di fresco a causa delle umide correnti atlantiche che continueranno a scivolare sulla nostra Penisola: lunedì rovesci e temporali interesseranno soprattutto il Nordest e le regioni centrali, mentre martedì le piogge saranno concentrate più che altro al Nord e in Sardegna. Tra venerdì e domenica godremo invece di una prevalenza di tempo bello.

Lunedì - Al mattino bello nelle estreme regioni meridionali, schiarite anche al Nordovest, ancora molte nuvole invece nel resto d’Italia: rovesci e temporali qua e là su Triveneto, Umbria, Lazio, Abruzzo e, in forma residua, sulla Sardegna. Nel pomeriggio in prevalenza bello al Nordovest, Toscana ed estremo Sud, nuvole invece sul resto del Paese, benché a tratti alternate a qualche sprazzo di sole: qualche acquazzone o temporale su Lazio, Appennino centrale, Molise, Campania e Puglia settentrionale. In serata ancora qualche scroscio di pioggia o temporale solo su Venezie. Temperature massime in calo al Nordest e gran parte del Centrosud: ancora caldo estivo, con punte fino a 30 gradi e oltre, solo nelle estreme regioni meridionali e in Sicilia. Venti moderati su Mar Ligure, Alto Tirreno e mari attorno alla Sardegna.



Martedì - Martedì giornata piuttosto nuvolosa al Nord, con rovesci e temporali sparsi su Alpi, Triveneto e, a carattere più isoalto, anche in Lombardia. Nuvole e un po’ di acquazzoni anche in Sardegna meridionale, in generale bello invece nel resto d’Italia anche se a tratti con un po’ di nubi sul versante tirrenico. Temperature in ulteriore lieve calo al Nord, Sud e Isole, in leggero rialzo nelle regioni centrali.



Tendenza per il resto della settimana - Gli altri due sistemi nuvolosi, la perturbazione n. 4 e la n. 5 di settembre, arriveranno insieme fra martedì sera e mercoledì dando vita a piogge e temporali diffusi che proseguiranno in parte anche giovedì. In particolare, la perturbazione n. 4 di settembre mercoledì porterà piogge al Nordest e sulle regioni centrali. Da venerdì comincerà una nuova avanzata dell’alta pressione che riporterà tempo stabile e clima gradevole. Nel frattempo, entro metà settimana, il clima diverrà molto più fresco al Centronord e in Sardegna, mentre il Sud potrà godere ancora di temperature da piena estate che tenderanno a ridimensionarsi verso il weekend.