Saluzzo, oltre 1000 sms incastrano il professore

"Ti sono piaciuti il 9 in italiano e storia?" "Ieri è stato bellissimo": sono solo due delle migliaia di sms che Valter Giordano, il professore di Saluzzo finito in carcere, scambiava con le sue allieve minorenni. Negli ultimi mesi Giordano teneva in piedi quattro relazioni contemporaneamente. L'indagato ha più volte cercato di difendersi sostenendo che le ragazze fossero consenzienti, ma l'accusa ribatte che erano solo succubi e soggiogate dell'amore malato che dispensava, assieme ai voti altissimi, il loro professore.