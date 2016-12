Lucia: “Rinasco, ecco il mio nuovo volto”

- “Esco allo scoperto e mi mostro al mondo. Non sono certo io che devo vergognarmi”. E’ una guerriera,, l’avvocatessa disfregiata con l’acido 5 mesi fa, da due uomini assoldati dal suo ex. E così, alla vigilia dei suoi(che compirà il 18 settembre), festeggia quella che lei chiama, con un book fotografico e facendo pubblicare alcuni scatti sul Corriere della Sera.

“Sarò un’altra Lucia per tutta la vita”, lo sa, e non si illude che quei sette interventi chirurgici a cui si è sottoposta o i molti altri che dovrà ancora affrontare, possano far tornare indietro le lancette dell’orologio. Ma lei è ancora viva, chi voleva ucciderla non ce l’ha fatta, anzi le ha dato l’occasione per capire che proprio lei può fare qualcosa di concreto per le altre donne vittime di violenza: “Vorrei occuparmi delle donne schiacciate da uomini inetti e incapaci di convivere con le loro fragilità. Alle donne voglio dire voletevi bene, tanto, tantissimo. Credete in voi stesse e sappiate che ogni violenza subita non dipende mai da voi che amate l’uomo sbagliato ma da lui che lo commette”.

Dell’ex fidanzato, Luca Varani, non vuole parlarne. “Quello che so di lui è nelle carte, fuori dall’inchiesta non voglio più nemmeno nominarlo”. Avvocato come lei, per il Pubblico Ministero Monica Garulli è lui il mandante dell’omicidio, ora in carcere con l’accusa di lesioni gravissime, stalking e tentato omicidio. Con lui anche gli esecutori materiali, quello che ha tirato l’acido, e quello che ha fatto da palo.

Nessuno di loro è riuscito ad annientare la forza di questa ragazza, che ora, dall'ospedale, tra biglietti, lettere di ringraziamento e interviste, trova anche il coraggio di scherzare “Sembro o no una mummia che balla?”, dice mostrando un video in cui, subito dopo l'incidente, ballava con la musica nelle orecchie. Ma non è una mummia, Lucia. E’ una guerriera, che sembra aver trasformato il veleno in medicina e assicura: “Posso fare di meglio e di più. Sono sicura che posso fare di meglio e di più”.