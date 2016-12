foto Ansa

19:10

- Papa Francesco è giunto sul sagrato di San Pietro per la veglia per la pace in Siria, Medio oriente e nel mondo intero. Davanti al Pontefice sono raccolte in preghiera migliaia di persone, tra fedeli e autorità. A San Pietro anche alcuni cittadini siriani, con una bandiera, e un gruppo di musulmani arrivati per ringraziare il Santo Padre.