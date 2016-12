Meteo, ultimi due giorni d'estate

foto Meteo.it Correlati Le previsioni in grafica

Il fine settimana inizia con prevalenza di tempo bello e caldo fuori stagione grazie all'alta pressione di matrice africana. La prossima settimana però arriveranno le prime piogge al Nord e Toscana per l'avvicinarsi della perturbazione numero 3 di settembre, la quale fra lunedì e martedì porterà rovesci e temporali prima al Centronord e poi anche su Sardegna e alcune zone del Sud.

Sabato - Al mattino un po' di nuvolosità innocua su Alpi e Prealpi, in generale bello altrove. Nel pomeriggio nuvole e isolati temporali sulle Alpi; qualche nube innocua anche su Appennino e interno della Sicilia, in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature senza grandi variazioni, dal sapore ancora tipicamente estivo: massime quasi ovunque fra 27 e 31 gradi, ma con punte anche di 32-33 gradi. Venti di debole intensità.



Domenica - Nubi in aumento al Nord, Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna, sempre bello altrove: al mattino isolati rovesci e temporali sulle Alpi, in estensione nel pomeriggio anche a Piemonte, Lombardia e coste toscane; in serata rovesci e temporali su Alpi, vicine pianure del Nord, Toscana. Temperature in leggero calo al Nord e Toscana, stazionarie o in lieve crescita altrove.



La prossima settimana - Lunedì ancora piogge in mattinata al Nord e al Centro, soprattutto lungo il versante tirrenico. Si tratterà di una perturbazione rapida che porterà anche un'attenuazione delle temperature al Centronord, i valori ritorneranno così nelle medie di stagione.