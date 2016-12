Meteo, da lunedì arriva l'assaggio di autunno

foto Meteo.it Correlati Le previsioni in grafica

11:22 - Il weekend alle porte ci regala scampoli di estate, ma il primo assaggio di autunno è vicino. L'alta pressione continuerà a garantire tempo bello sabato, ma già da domenica pomeriggio il Nord dovrà fare i conti con rovesci e temporali, che si concentreranno soprattutto nelle zone alpine e prealpine. Lunedì le piogge si estenderanno in tutto il Centronord. Questa perturbazione, la numero 3 di settembre, provocherà anche un calo delle temperature.

Le previsioni per venerdì - Tempo ancora bello e soleggiato in gran parte del territorio, ma con un po' più di instabilità pomeridiana su Alpi occidentali e orientali e lungo l'Appennino dove saranno molto probabili degli isolati rovesci. Sulle Isole maggiori e in Calabria l'instabilità sarà ancora marcata e causerà nuovamente dei temporali sparsi che potrebbero risalire fino al Salento. Temperature ancora elevate con punte massime oltre i 30 gradi, specie lungo i versanti tirrenici, pianure del Nordest e fondovalle alpini.



Le previsioni per sabato - Giornata di bel tempo ovunque con temperature intorno ai 30 c°.



Le previsioni per domenica - Il tempo peggiora a partire da Valle d'Aosta e Piemonte, nel pomeriggio le precipitazioni si estendo anche a Lombardia e Friuli. Ancora bel tempo al Sud, con punte di 33-24 C°. Primo lieve calo delle temperature a Nordovest.



Settimana prossima piogge - Lunedì ancora piogge in mattinata al Nord e al Centro, soprattutto lungo il versante tirrenico. Si tratterà di una perturbazione rapida che porterà anche un'attenuazione delle temperature al Centronord, i valori ritorneranno così nelle medie di stagione.