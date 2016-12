foto Ap/Lapresse

07:14

- Maxi operazione dei carabinieri che hanno eseguito in diverse province del nord Italia arresti (in carcere ed ai domiciliari) e perquisizioni nei confronti di 20 indagati. Per tutti l'accusa è di importazione e distribuzione internazionale di sostanze anabolizzanti e stupefacenti, ricettazione, uso e commercio di farmaci illeciti e dopanti e esercizio abusivo della professione sanitaria. Oltre 100 gli uomini dei Nas impegnati.