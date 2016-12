Latina, enologo 58enne ucciso e bruciato

foto Ansa 14:57 - Un enologo romano, di 58 anni, è stato ucciso a Itri, in provincia di Latina. La vittima, Ulrico Cappia, è stata assassinata con due colpi di arma da fuoco alla testa. Il cadavere è stato poi dato alle fiamme all'interno di un'auto. La vettura è stata ritrovata nel terreno di un'azienda vinicola. Sul caso indagano i carabinieri. - Un enologo romano, di 58 anni, è stato ucciso a, in provincia di. La vittima,, è stata assassinata con. Il cadavere è stato poiall'interno di un'auto. La vettura è stata ritrovata nel terreno di un'azienda vinicola. Sul caso indagano i carabinieri.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri del comando provinciale di Latina, guidati dal comandante Giovanni De Chiara, giovedì sera intorno alle 22 alcuni testimoni, tra cui operai dell'azienda e residenti della zona, hanno sentito due colpi d'arma da fuoco e poi hanno notato una Fiat 500 in fiamme in un terreno di campagna poco lontano e hanno lanciato l'allarme ai vigili del fuoco.



La squadra dei vigili del fuoco, arrivata per spegnere le fiamme, ha scoperto nell'abitacolo della vettura il cadavere dell'uomo. Un primo esame esterno del corpo ha confermato che la vittima è stata raggiunta da due colpi di pistola sparati sulla nuca. I carabinieri hanno fatto scattare immediatamente le indagini. Nella notte e durante la mattinata sono stati ascoltati diversi testimoni. Si indaga in particolare proprio nell'ambito dell'ambiente di lavoro della vittima.