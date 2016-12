Tav, denuncia per lo scrittore Erri De Luca

foto Ansa Correlati Val di Susa, perquisizioni nelle case dei No Tav

Tav, violento attacco al cantiere 14:39 - La Ltf, società che si occupa della realizzazione della Tav Torino-Lione, ha annunciato la decisione di presentare una denuncia contro lo scrittore Erri De Luca. L'iniziativa è legata alle recenti prese di posizione di De Luca, ex esponente di Lotta Continua, in favore delle azioni di "sabotaggio" contro il cantiere. "Quando si tratta della difesa della propria vita e dei propri figli - aveva detto - qualunque forma di lotta è ammessa". - La Ltf, società che si occupa della realizzazione dellaha annunciato la decisione di presentare unacontro lo scrittore. L'iniziativa è legata alle recenti prese di posizione di De Luca, ex esponente di Lotta Continua, in favore delle azioni di "" contro il cantiere. "Quando si tratta della difesa della propria vita e dei propri figli - aveva detto - qualunque forma di lotta è ammessa".

Anche dopo l'annuncio della decisione di denunciarlo, però, lo scrittore ribadisce la propria posizione: "Resto convinto che la Tav sia un'opera inutile e continuo a pensare che sia giusto sabotare quest'opera - spiega -. Hanno detto che mi denunceranno? Mi sembra che siamo ancora alla fase delle chiacchiere: come impresa devono aver mandato avanti l'ufficio stampa prima ancora che quello legale...''.



De Luca sottolinea quindi di essere "da sempre" un convinto sostenitore della protesta No Tav: "Lo sono da quando frequento la Valle di Susa e la sua comunità - dice - e questa denuncia non mi fa certo cambiare idea, sempre che arrivi, perché al momento io non ho ricevuto nulla". Quindi, l'annuncio del ritorno in Valsusa per sostenere la protesta: "Sarò lì il 5 ottobre, la lotta deve continuare".