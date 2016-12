Meteo, sole e tempo estivo fino al weekend

- Proseguono condizioni di bel tempo in quasi tutto il nostro Paese, con un clima tipicamente estivo. Solo le isole verranno ancora lambite da una perturbazione nord-africana che porterà alcuni temporali: i fenomeni tenderanno a interessare inizialmente soprattutto la Sardegna per poi spingersi anche verso alcuni settori della Sicilia. Non si esclude qualche breve rovescio anche nella bassa Calabria. Temperature massime in lieve calo sulla Sardegna e parte delle zone tirreniche; valori in generale compresi tra 27 e 33 gradi, quindi ancora di 3-6 gradi oltre la norma. Venti deboli, a parte dei rinforzi di Scirocco sui Canali delle Isole.- Sarà una giornata con prevalenza di sole sull'Italia. Quel che resta della perturbazione n. 2 di settembre si sposterà verso la Grecia attraversando l’estremo Sud e dando luogo a un po’ di instabilità su Calabria e Sicilia, in forma residua anche sulla Sardegna. Nel pomeriggio qualche isolato temporale possibile anche sull'Appennino centrale tra Lazio e Abruzzo, sull’Appennino tosco-emiliano e sulle Alpi occidentali. Temperature senza grandi variazioni, con valori ancora estivi, in generale compresi tra 27 e 33 gradi.- Il weekend vedrà ancora condizioni di tempo estivo in gran parte del Paese con un peggioramento domenica all'estremo Nordovest a causa del lento avanzare della perturbazione numero 3 di settembre. Sabato tempo soleggiato quasi ovunque; in serata qualche rovescio sulle Alpi occidentali. Domenica ancora tanto sole sull'Italia con qualche pioggia su Valle d'Aosta, Piemonte settentrionale e Lombardia nord-occidentale. Saranno ancora giornate calde, localmente anche afose: temperature sopra la norma, tipiche di piena estate.All'inizio della prossima settimana la perturbazione numero 3 di settembre attraverserà il Centronord portando un po' di piogge. Non assisteremo però a un brusco passaggio dall'estate all'autunno: le temperature registreranno infatti soltanto un’attenuazione al Centronord, ma non subiranno drastici cali. Per il vero autunno dovremo quindi ancora aspettare.