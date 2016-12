Meteo, continua l'estate settembrina

foto Meteo.it Correlati Le previsioni in grafica

L'estate continua a settembre: le attuali condizioni di tempo estivo e temperature superiori alla norma anche di 4-6 gradi proseguiranno sull'Italia grazie alla persistenza dell'alta pressione, che vedrà il contributo dell'Anticiclone Nordafricano in rimonta verso la nostra Penisola, con l'eccezione di qualche temporale giovedì nelle Isole maggiori.

Mercoledì tanto sole - Bel tempo soleggiato in tutta l'Italia, con soltanto un po' di nuvole sparse in Sicilia specie nei settori centro-occidentali e dal pomeriggio sui rilievi alpini, specie quelli occidentali e orientali ma senza il rischio di temporali. Venti deboli, con qualche rinforzo di Maestrale sul basso Adriatico.



Temperature in aumento - Temperature massime in ulteriore lieve aumento al Centrosud; valori in generale compresi tra 27 e 32 gradi, anche di 4/6 gradi oltre la norma di inizio settembre. Le città più calde saranno Bologna, Bolzano e Firenze con 33°C previsti. 28-30°C in media sul resto del Paese. Anche se la massa d'aria è di origine sahariana, il caldo è comunque sopportabile: il sole infatti tramonta prima e si allungano i minuti di buio: c'è quindi più tempo disponibile per rinfrescare. Le notti saranno abbastanza fresche, dato che le temperature minime saranno in generale inferiori ai 20°C.



Giovedì ancora caldo - Giovedì tempo ancora soleggiato e caldo al Nord e sulle regioni peninsulari; sulle isole probabile aumento della nuvolosità. Rovesci o temporali sparsi nel sud della Sardegna, temporali isolati nel pomeriggio sulle zone interne della Sicilia settentrionale. Temperature senza variazioni rilevanti e sempre intorno ai 30°C, con punte di 32-33°C. Venti moderati sud orientali nei canali di Sicilia e di Sardegna, deboli altrove.



La tendenza per il weekend - Anche la giornata di venerdì sarà in prevalenza bella: avremo qualche nube in più in transito al Nord e nelle zone interne del Centro, in particolare tra Lazio e Appennino Abruzzese. Qualche temporale isolato possibile anche nelle zone interne di Sardegna e Sicilia, fino alla bassa Calabria. L'evoluzione per il fine settimana indicata dai modelli matematici non mostra però ancora uno scenario univoco: le temperature saranno ancora sopra la media e la reciproca posizione dell'anticiclone e di un vortice depressionario sull'Europa occidentale farà la differenza per quanto riguarda soprattutto le regioni di Nordovest e la Sardegna, dove nella seconda parte della giornata di domenica si potrebbe assistere ad un peggioramento. A inizio settimana, quindi, il tempo potrebbe iniziare a cambiare a partire da Nordovest e l'estate settembrina inizierà a indietreggiare.