Meteo: tempo sereno e caldo fino al weekend grazie all'anticiclone nordafricano

Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 13:25 - Fino a sabato il tempo rimarrà tipicamente estivo grazie all’anticiclone nordafricano che porta sui Paesi che si affacciano sul Mediterraneo il suo carico di aria sahariana. Il caldo non sarà opprimente come in piena estate, ma facilmente si potranno superare i 30 gradi in molte zone. - Fino a sabato ilrimarràgrazie all’che porta sui Paesi che si affacciano sul Mediterraneo il suo carico di aria sahariana. Ilnon sarà opprimente come in piena estate, ma facilmente si potranno superare i 30 gradi in molte zone.

A cominciare dal fine settimana si prospettano scenari differenti con l'arrivo di una vasta area di bassa pressione che scenderà dalla Groenlandia verso i Paesi dell’Europa occidentale: se questa struttura si manterrà sbilanciata verso l’Atlantico, sull'Italia potrà proseguire la fase estiva con qualche disturbo sulle zone occidentali; se la depressione dovesse incunearsi un po’ più verso est potremmo osservare un peggioramento un po’ più consistente. Al momento sembra prevalere la seconda ipotesi.



Martedì tempo bello dovunque - La giornata di martedì sarà bella e soleggiata da nord a sud, salvo residui annuvolamenti fra la Calabria meridionale e la Sicilia, associati nel pomeriggio a qualche rovescio sporadico sui rilievi della Sicilia. Sulle Alpi e lungo l’Appennino invece pochissime nubi.



Le temperature saranno in crescita, soprattutto nei valori massimi pomeridiani che toccheranno punte dai 27 ai 32 gradi in gran parte del Paese. Tra le città più calde Grosseto con 33 gradi, Firenze e Bolzano con 32 gradi, Bologna, Trento, Verona, Viterbo, Perugia e Roma con 31 gradi, Aosta, Cuneo, Milano, Novara, Torino, Piacenza, Treviso, Pisa, Rieti, Napoli, Taranto, Trapani, Alghero e Sassari con 30 gradi. Venti moderati di Maestrale su basso Adriatico e Ionio con i mari da poco mossi a localmente mossi.



Sereno o poco nuvoloso anche mercoledì - Mercoledì in tutto il Paese il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, salvo ancora annuvolamenti in transito sulla Sicilia, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature senza grandi variazioni, oltre la media stagionale: punte in alcuni casi anche superiori ai 30 gradi.



Giovedì sole con qualche temporale - Giovedì ancora prevalenza di sole dappertutto, con qualche occasionale temporale previsto nelle zone interne della Sicilia. Si prevede un peggioramento in Sardegna con temporali nelle zone centro-meridionali.



In queste giornate le zone più calde saranno quelle del Nord, le regioni tirreniche e le Isole; al Centronord il caldo si farà sentire soprattutto martedì, mercoledì e giovedì mentre al Sud e nelle Isole le temperature più elevate si registreranno nel fine settimana. I valori si manterranno al di sopra delle medie stagionali di 4-5 gradi