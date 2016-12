foto Ansa

17:15

- E' stata accolta la richiesta di rogatoria internazionale per l'interrogatorio in Svizzera di Paolo Ligresti, il figlio dell'imprenditore Salvatore, destinatario di un ordine di custodia cautelare nell'inchiesta Fonsai. Ligresti sarà sentito dai pm della procura di Torino il 27 settembre a Lugano. L'arresto nei suoi confronti non era stato eseguito perché da giugno ha la cittadinanza elvetica.