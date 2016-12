Bologna, afghano segrega moglie 16enne e le fa bere il detersivo per pavimenti come punizione

La giovane ha tentato la fuga lo scorso venerdì: è riuscita a scappare dall'abitazione e a recarsi in stazione perché sperava di salire su un treno e di raggiungere un parente all'estero. Il marito però, l'ha raggiunta e l'ha malmenata in strada. La violenza è stata notata da un carabiniere che ha arrestato l'uomo per maltrattamenti in famiglia e lesioni. Processato per direttissima, ha patteggiato un anno senza sospensione della pena ed è già in cella.



La donna invece, è stata ricoverata all'ospedale Sant'Orsola con una prognosi di quattro giorni. Su di lei però ci sono diversi dubbi. Pare infatti, che l'età dichiarata non corrisponda a quella indicata nel passaporto e all'esame auxologico.