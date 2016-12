Meteo, l'estate continua anche a settembre

foto Meteo.it Correlati Le previsioni in grafica

Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 11:58 - L'estate sembra non voler cedere il passo all'autunno. Nei prossimi giorni continueremo ad avere condizioni di tempo stabile e poi da mercoledì arriverà anche l'anticiclone nordafricano che, con il suo carico di aria sahariana, porterà temperature anche sopra i 30 gradi. La bella stagione sarà dunque ancor protagonista, ma senza il fastidio dell'afa. - L'estate sembra non voler cedere il passo all'autunno. Nei prossimi giorni continueremo ad avere condizioni di tempo stabile e poi da mercoledì arriverà anche l'anticiclone nordafricano che, con il suo carico di aria sahariana, porterà temperature anche sopra i 30 gradi. La bella stagione sarà dunque ancor protagonista, ma senza il fastidio dell'afa.

Le previsioni per lunedì - Tempo ancora instabile tra Sicilia e Calabria con dei temporali anche insistenti, in attenuazione solo verso sera. Nel resto del Paese prevalenza di tempo buono con ampie schiarite intervallate da qualche annuvolamento a ridosso dei monti e velature passeggere. Nella prima parte della giornata qualche rovescio tra Veneto ed Emilia Romagna per il passaggio di un veloce sistema nuvoloso sul Nord Italia. Temperature su livelli ancora estivi, con massime generalmente comprese tra 25 e 31 gradi. Venti moderarti nel canale di Sicilia.



Termometro su tra mercoledì e giovedì - Il tempo si manterrà stabile e soleggiato per tutta la settimana. Mercoledì e giovedì saranno le giornate più calde con temperature che raggiungeranno anche punte di 33-34 gradi. Venerdì lieve passaggio instabile al Sud e tra Sabato e domenica possibile progressivo peggioramento a Nordovest, ma ancora da confermare.



Agosto più caldo della media - L' agosto appena finito è stato più caldo rispetto alla media di oltre 1°C e, soprattutto, si aggancia a un'estate che, nonostante alcune incertezze nel percorso, si piazza al 6° posto a livello nazionale fra le estati più calde, con un'anomalia di +0,7°C, e addirittura al 3° posto (dopo il 2003 e il 2012) per quel che riguarda le regioni del Nord, con un'anomalia di +1,2°C.