Meteo, arriva l'estate settembrina

L'anticiclone delle Azzorre passerà il testimone a quello nordafricano, che ci regalerà una versione settembrina dell'estate con sole e temperature anche al di sopra delle medie, ma senza eccessi. Da Nord a Sud riassaporeremo quindi il clima della bella stagione.

Lunedì: al Nord nuvolosità variabile in transito, specialmente nella prima parte del giorno, ma in allontanamento già dal pomeriggio a partire dal Nordovest. Locali piovaschi al mattino in Emilia. Al Centro, anche qui, qualche velatura di passaggio e un po' di nuvole pomeridiane in Appennino, con occasionali temporali su quello abruzzese. Al Sud e in Sicilia cielo irregolarmente nuvoloso, con isolati rovesci o temporali su Calabria e Sicilia, ma in miglioramento a fine giornata. In Sardegna bel tempo. Temperature su livelli ancora estivi, con valori generalmente compresi tra 25 e 30 gradi. Venti: moderati orientali nel Canale di Sicilia, di Bora sull'alto Adriatico; deboli altrove.



La settimana proseguirà poi all'insegna del tempo bello e stabile. Tra mercoledì e giovedì si avrà un aumento delle temperature con valori che toccheranno punte di 33 gradi.