Venezia, verso stop "inchini" delle grandi navi

foto LaPresse

21:10

- Continua la polemica tra armatori e veneziani sul passaggio delle navi in laguna. I capitani sfiorano le rive per far ammirare la città più bella del mondo ai propri passeggeri, mentre a chi è sulle isole si rizzano i capelli in testa. La questione vede in campo chi vorrebbe che le grandi navi attraccassero lontano dalle bellezze della città, e chi sostiene che nessuno va a Venezia via mare per vedere Marghera.