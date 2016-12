Genova, battaglia legale di 4 anni per i panni

13:03 - La causa è durata quattro anni. Un'udienza ogni tanto, distanziate di mesi e mesi l'una dall'altra come purtroppo sempre avviene nella giustizia italiana. Gli avvocati coinvolti sono cinque, i testimoni quattro.

I fascicoli di accusa e difesa corposi, con tanto di fotografie e perizie. Il tema della causa che si è da poco conclusa al tribunale civile di Genova? La possibilità o meno di stendere le lenzuola in un condominio del quartiere residenziale di Albaro. Il motivo della disputa è lo sgocciolamento dei panni stesi dal piano superiore nel giardino sottostante.

I due contendenti non hanno trovato un accordo e così la questione è finita in una delle affollate aule giudiziarie del tribunale di Genova, che alla fine ha deciso salomonicamente sulla base del regolamento condominiale, che - forse - sarebbe stato meglio leggere prima, assieme e con la mente aperta al compromesso: l' inquilino del piano di sopra potrà continuare a stendere, ma solo se non oltrepasserà il confine del proprio balcone. E, per quanto riguarda i risarcimenti da migliaia di euro richiesti da entrambe le parti, ognuno pagherà le proprie spese legali e non dovrà dare nulla all'altro.