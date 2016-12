foto Tgcom24

12:50

- Durante l'Angelus, il Papa ha severamente condannato l'uso di armi chimiche in Siria. "C'è un giudizio di Dio che è anche un giudizio della storia sulle nostre azioni, a cui non si può sfuggire", ha affermato. "Pensiamo - ha detto ancora Francesco - a quanti bambini non potranno vedere la luce del futuro". "Vi dico che ho ancora tristi nella mente e nel cuore le terribili immagini dei giorni scorsi", ha aggiunto.