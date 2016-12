Sull'Italia torna un clima estivo

foto Meteo.it Correlati Le previsioni in grafica

Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 10:31 - Anche domenica l'anticiclone delle Azzorre regala all'Italia una giornata di bel tempo e con temperature gradevoli. Le correnti instabili interessano la zona fra le Isole maggiori e la Calabria e anche parte del Nordest. Nei successivi giorni della settimana si prospetta un clima estivo nella sua versione settembrina grazie al temporaneo ritorno dell'Anticiclone Nordafricano. - Anche domenica l'anticiclone delle Azzorre regala all'Italia una giornata di bel tempo e con temperature gradevoli. Le correnti instabili interessano la zona fra le Isole maggiori e la Calabria e anche parte del Nordest. Nei successivi giorni della settimana si prospetta un clima estivo nella sua versione settembrina grazie al temporaneo ritorno dell'Anticiclone Nordafricano.

Le previsioni per domenica - Oggi temporali localmente forti in Sicilia e bassa Calabria; qualche residuo rovescio potrà insistere ancora sulla Sardegna meridionale, specie nella prima parte della giornata. Nel resto dell'Italia tempo in prevalenza bello con ampie schiarite, tranne le regioni di Nordest dove il cielo sarà più nuvoloso con qualche temporale su Alpi e Prealpi orientali, ma che in serata potrebbe spingersi verso le vicine pianure nelle Venezie e sull'est della Lombardia. Temperature senza grandi variazioni, con valori pomeridiani in generale compresi fra 25 e 30 gradi. Venti moderati nel canale di Sicilia.



Le previsioni per la settimana - La settimana comincerà poi sotto il segno del bel tempo e di un'estate settembrina con tanto sole e temperature anche al di sopra delle medie, ma senza il fastidio dell'afa. Lunedì una lieve instabilità interesserà ancora la Sicilia e la Calabria e, nelle prime ore della giornata, il Nord vedrà un rapido passaggio nuvoloso. Martedì splenderà il sole in tutta Italia. Il tempo si manterrà bello e stabile almeno fino a giovedì.