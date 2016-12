Foggia, vigilante ruba cinque pc in Uffici Statali

15:29 - Foggia, Palazzo degli Uffici Statali. Negli ultimi tempi si era verificata una strana escalation di furti di computer, volatilizzatisi senza che nell'edificio fossero riscontrati segni di scasso. Quando i dirigenti degli uffici finanziari dell'immobile ne hanno denunciato il furto, la Guardia è intervenuta e ha scoperto il colpevole, beccando il colpevole in flagrante.

L'autore dei colpi era il vigilante addetto alla sicurezza dell'edificio, che come si vede dalle riprese, trafugava i pc mettendoli in un sacco nero, dopo essersi assicurato che tutte le persone fossero ormai uscite. Il filmato mostra proprio la minuzia con la quale l'uomo preparava i colpi, ignaro di essere osservato dagli agenti durante l'ultimo blitz, nel dipartimento di Giustizia Minorile. Le Fiamme Gialle sono intervenute e hanno arrestato la guardia giurata in flagranza di reato, processata per direttissima e condannata a quattro mesi di reclusione.