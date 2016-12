Vaticano, Parolin nuovo segretario di Stato

foto Ap/Lapresse 13:53 - Papa Francesco ha nominato l'arcivescovo veneto Pietro Parolin nuovo segretario di Stato Vaticano. Finora nunzio in Venezuela, monsignor Parolin, 58 anni, succede al cardinale Tarcisio Bertone (79 anni il prossimo dicembre) che era stato nominato da Benedetto XVI nel 2006. Alla guida della segreteria di Stato torna, quindi, un diplomatico. - Papa Francesco ha nominato l'arcivescovo venetonuovo. Finora nunzio in Venezuela, monsignor Parolin, 58 anni, succede al cardinale Tarcisio Bertone (79 anni il prossimo dicembre) che era stato nominato da Benedetto XVI nel 2006. Alla guida della segreteria di Stato torna, quindi, un diplomatico.

Parolin, alla nomina, ha espresso "profonda e affettuosa gratitudine" al Pontefice "per l'immeritata fiducia" nei suoi confronti, manifestandogli "rinnovata volontà e totale disponibilità a collaborare con Lui". Parolin ha parlato di una "missione impegnativa ed esigente".



Accettando le dimissioni del cardinale Tarcisio Bertone da segretario di Stato, Papa Francesco gli ha chiesto di rimanere in carica fino al 15 ottobre, data nella quale gli subentrerà appunto Parolin. In quella data il Pontefice riceverà superiori e officiali della segreteria di Stato per ringraziare pubblicamente Bertone "per il suo fedele e generoso servizio alla Santa Sede e per presentare il nuovo segretario di Stato".



Papa Francesco ha quindi confermato negli incarichi il sostituto alla segreteria di Stato mons. Angelo Becciu, il segretario per i rapporti con gli Stati, mons. Dominique Mamberti, il prefetto della Casa pontificia, mons. Georg Gaenswein, l'assessore per gli Affari generali mons. Peter Wells e il sottosegretario per i rapporti con gli Stati, Antoine Camilleri.



Napolitano: con Parolin relazioni si arricchiranno - "Sono certo che grazie alla Sua presenza al vertice della segreteria di Stato, le nostre relazioni continueranno ad arricchirsi di nuovi contenuti e la nostra collaborazione a difesa della pace e della giustizia nei diversi scenari internazionali potrà ulteriormente consolidarsi". Così Giorgio Napolitano in un messaggio al nuovo segretario di Stato Vaticano Parolin.



Le congratulazioni di Letta: "Incarico delicato" - Il premier Enrico Letta, ha espresso in un telegramma, a nome del governo e suo personale, le congratulazioni più vive per la nomina a segretario di Stato Vaticano di Pietro Parolin. "Un prestigioso e delicato incarico - ha sottolineato - che giunge dopo un lungo e generoso servizio nella diplomazia della Santa Sede".