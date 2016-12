Sono 4,4 milioni i vacanzieri di settembre

foto Ansa 13:16 - L’estate sta finendo… ma non per tutti! Eh già, perché sono molti che hanno scelto, quest’anno, il mese di settembre per concedersi una vacanza rilassante prima di tornare alla “vita normale”. È quanto emerge da un’analisi della Coldiretti sulle ultime partenze degli italiani per le ferie estive: ben 4,4 milioni di persone stanno per mettersi in viaggio. Una scelta, quella di approfittare di questi ultimi giorni di estate, che viene fatta soprattutto da chi cerca relax e tranquillità, difficili da trovare nelle spiagge affollate di luglio e agosto. - L’estate sta finendo… ma non per tutti! Eh già, perché sono molti che hanno scelto, quest’anno, il mese di settembre per concedersi una vacanza rilassante prima di tornare alla “vita normale”. È quanto emerge da un’analisi della Coldiretti sulle ultime partenze degli italiani per le ferie estive: ben 4,4 milioni di persone stanno per mettersi in viaggio. Una scelta, quella di approfittare di questi ultimi giorni di estate, che viene fatta soprattutto da chi cerca relax e tranquillità, difficili da trovare nelle spiagge affollate di luglio e agosto.

Ma non solo: in tempi di crisi come questi, decidere di partire a settembre, è molto conveniente anche dal punto di vista economico, grazie alle molteplici offerte più che convenienti. Con l’arrivo della bassa stagione, infatti, si verifica una riduzione dei listini che, secondo la Coldiretti, può superare il 30%.

Cambiano anche le mete tradizionali: a settembre non si sceglie più di rilassarsi al mare ed in spiaggia, ma bensì in montagna, nei parchi e nelle campagne. “Ad avvantaggiarsene sono quindi – dichiara la Coldiretti – anche i ventimila agriturismi italiani dove si registra una tendenza all’aumento delle prenotazioni”. “Nel 2012, il fatturato complessivo in Italia – conclude la Coldiretti – ha sfiorato gli 11 miliardi di euro, con un record di 101 milioni 799 mila presenze in parchi e aree protette, in aumento del 2%”. L’autunno dunque può ancora attendere!