Grillo sull'inceneritore: "Prosciutto e diossina"

foto LaPresse 13:06 - L'inceneritore appena acceso a Parma non ha tardato a scatenare polemiche. D'altronde, lo aveva già fatto prima di entrare in funzione. Ora però sarebbero a rischio due delle più rinomate eccellenze del made in Italy, almeno secondo quanto sostengono Beppe Grillo e i militanti del Movimento 5 Stelle. Il leader M5S infatti ha postato sul suo blog un'invettiva contro l'inceneritore, delineando un futuro cupo per il parmigiano reggiano e il prosciutto di Parma.

Grillo non ha usato mezzi termini, parlando di alimenti alla diossina, avvelenati dagli scarichi e addirittura di “neoplasie future degli abitanti di Parma per il cibo avvelenato della Food Valley”. Il sindaco ducale Federico Pizzarotti lo segue a ruota: “E’ assurdo aver aggravato la situazione con la costruzione dell'ennesimo inceneritore'', andando controcorrente agli entusiasmi di Pd e Pdl.

I termini utilizzati dagli esponenti a 5 Stelle non sono andati giù al ministro delle Politiche Agricole Nunzia De Girolamo, che ha commentato le affermazioni di Grillo come “''gravissime e prive di ogni fondamento”. Lo stesso presidente del consorzio del Parmigiano Reggiano, Giuseppe Alai, ha tacciato il post come un “un atto di terrorismo nei confronti dei consumatori, originato da affermazioni gratuite legate alla politica e prive di qualsiasi fondamento scientifico”. Anche il presidente del Consorzio del Prosciutto di Parma è dello stesso parere e ha espresso il suo ''dispiacere nel prendere atto che le discussioni politiche coinvolgano inopportunamente e vadano a ledere un prodotto come il Prosciutto di Parma''.

La Cia-Confederazione italiana agricoltori ha accusato Grillo e i suoi di voler creare allarmismo, non conoscendo a dovere la materia. Le due punte di diamante della tradizione culinaria emiliana si trovano quindi al centro di una diatriba che, ancora una volta, mette di fronte grillini e partiti.