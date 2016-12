Meteo, bel tempo quasi su tutta Italia

foto Meteo.it Correlati Meteo, bel tempo sulla maggior parte dell'Italia

Il traffico real time 10:06 - Sarà un weekend di tempo buono sulla maggior parte del Paese, ma Sicilia, Sardegna e Calabria dovranno invece fare i conti con numerosi temporali, a tratti forti. Fino a lunedì quindi resteremo ai margini dell'Anticiclone delle Azzorre che riuscirà comunque a favorire maggior stabilità in molte regioni, lasciando però esposta alle correnti instabili la zona fra Isole e Calabria, e nella giornata di domenica anche in parte del Nordest. - Sarà unsulla, madovranno invece fare i conti con numerosi. Fino a lunedì quindi resteremo ai margini dell'Anticiclone delle Azzorre che riuscirà comunque a favorire, lasciando però esposta alle correnti instabili la zona fra Isole e Calabria, e nella giornata di domenica anche in parte del Nordest.

Le previsioni per sabato 31 agosto - Oggi molta instabilità su Isole e Calabria a causa di continui impulsi in arrivo dalla Tunisia, dove saranno possibili temporali intermittenti, a tratti anche forti: le zone dove insisteranno in modo particolare saranno il settore meridionale della Sardegna e sulla Sicilia tirrenica. Nelle altre zone il tempo resterà soleggiato con appena qualche annuvolamento sui monti. Temperature in lieve risalita al Centronord: massime quasi ovunque comprese fra 25 e 31 gradi.



Previsioni per domenica 1 settembre - Domenica temporali localmente forti in Sicilia e bassa Calabria; qualche residuo rovescio potrà insistere ancora sulla Sardegna. Nelle altre zone situazione ancora abbastanza buona, ma in temporaneo peggioramento al Nordest, con qualche temporale concentrato soprattutto a ridosso di Alpi e Prealpi orientali. Temperature senza grandi variazioni, con valori tipici di questo periodo di transizione da agosto a settembre.



Le previsioni per la prossima settimana - Dalla prossima settimana si prospetta una rivincita dell'estate nella sua versione settembrina, con temperature che raggiungeranno e supereranno facilmente i 30 gradi in molte zone. Tutto ciò grazie all'arrivo temporaneo dell’Anticiclone Nordafricano che, prepotentemente, metterà in disparte quello delle Azzorre, in ritiro verso l’Atlantico. L'autunno dovrà accontentarsi di stare alla finestra ad attendere tempi a lui più congeniali per provare di nuovo a imporsi sulle nostre regioni.



Lunedì tempo in prevalenza bello, con alcune velature al mattino sui cieli del Nord. Migliora decisamente anche in Sardegna, mentre rimane un po' di instabilità su Sicilia e Calabria, dove saranno possibili dei temporali.



Almeno fino a giovedì il tempo rimarrà stabile e soleggiato, con temperature sopra la norma di 2-4 gradi e un clima tipicamente estivo.