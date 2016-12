Rapine, presi i Bonnie e Clyde di Crotone

11:14 - Tre rapine in una settimana nei negozi di Crotone. Gli autori delle rapine sarebbero una coppia di fidanzati, Antonio Pisano, 36 anni, e Simona Franzè, 26, che agivano sullo stile di Bonnie e Clyde. I due sono stati individuati e fermati dalla polizia di Stato che durante un controllo per le vie del centro hanno riconosciuto, Simona Franzè. Il suo volto era lo stesso che compariva nei video di sorveglianza che ripreso la rapina al bar la Capasa compiuta lo scorso 26 agosto. Le immagini mostrano la ragazza mentre compie un sopralluogo in un negozio e poi passeggia davanti al bar in compagnia di un uomo, identificato come Antonio Pisano, nel momento in cui gli passa una busta nella quale erano contenuti gli indumenti indossati per compiere la rapina. La donna che faceva il palo, è stata sottoposta ai domiciliari mentre Antonio è stato portato nel carcere di Crotone.