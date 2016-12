Meteo, da lunedì torna l'estate su tutta Italia

foto Meteo.it Correlati Le previsioni in grafica

La situazione in Europa 13:17 - Fino a lunedì tempo stabile in molte regioni, tranne la zona fra Isole e Calabria, e nella giornata di domenica anche parte del Nordest. La prossima settimana l'alta pressione tenderà ad abbracciare un po' più decisamente la nostra penisola garantendo non solo tempo stabile e soleggiato, ma anche il ritorno di un clima dal sapore estivo con temperature che nel pomeriggio potranno raggiungere e superare i 30 gradi in molte zone. - Fino a lunedì tempo stabile in molte regioni, tranne la zona fra Isole e Calabria, e nella giornata di domenica anche parte del Nordest. La prossima settimana l'alta pressione tenderà ad abbracciare un po' più decisamente la nostra penisola garantendo non solo tempo stabile e soleggiato, ma anche il ritorno di un clima dal sapore estivo con temperature che nel pomeriggio potranno raggiungere e superare i 30 gradi in molte zone.

Le previsioni per venerdì - Prevalenza di schiarite al Centronord, in Campania e Puglia, a parte qualche annuvolamento posizionato soprattutto a ridosso dei monti dove non sono esclusi brevi e isolati rovesci specie alle pendici delle Alpi centro-occidentali e sui rilievi del Centro. Nel resto del Sud e Isole le nubi saranno più compatte e associate a temporali intermittenti che dapprima lambiranno la Sardegna meridionale e le zone tirreniche della Sicilia, poi, durante il pomeriggio, soprattutto le zone montuose di Calabria e Isole e l'area del basso Ionio.



Temperature senza grandi variazioni, con valori in generale non lontani dalle medie di fine agosto, ovvero comprese fra 25 e 32 gradi. Tra le città più calde oggi Trapani e Palermo con 31 gradi, Firenze, Taranto, Reggio Calabria, Sassari con 30 gradi, Alghero, Messina, Catania, Napoli, Lecce, Lamezia, Roma, Rieti, Grosseto con 29 gradi.



Le previsioni per sabato - Al Sud e nelle Isole cielo da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso: su Calabria meridionale, Sicilia e Sardegna meridionale nel corso della giornata possibilità di isolati rovesci o temporali. Per il resto bel tempo, salvo locali annuvolamenti pomeridiani attorno ai rilievi. Temperature: massime in lieve aumento al Nordovest e in Toscana, in leggero calo su Calabria e Sicilia, in generale su valori estivi.



Le previsioni per domenica - La coda di una perturbazione lambirà il Nord dove infatti avremo diversi passaggi nuvolosi, più densi al Nordest dove tra pomeriggio e sera potrebbero verificarsi isolati rovesci su zone Prealpine e nel Friuli; più schiarite al Nordovest. Al Centro qualche velatura, soprattutto attorno ai rilievi. In Campania Calabria e Isole cielo nuvoloso e tempo instabile; in particolare le zone più instabili saranno Sicilia e Calabria con rovesci e temporali forti soprattutto in Sicilia. Non si esclude la possibilità di isolate precipitazioni in Sardegna.



La tendenza per la prossima settimana - Si conferma una fase di tempo più stabile con l'inizio della nuova settimana; l'alta pressione tenderà a espandersi con sempre più decisione sul nostro Paese. Anche le temperature tenderanno a salire, in modo particolare da martedì quando torneremo su valori sopra le medie, soprattutto al Nord.