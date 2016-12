Riina, la figlia: "Non mi vergogno"

Correlati La figlia di Totò

- "Dispiaciuta per le vittime della mafia ma onorata, orgogliosa di portare quel nome quello dei Riina, il cognome di mio padre". Parla cosi, nella sua prima intervista in tv, Lucia Riina la figlia più piccola di Totò, il capo dei capi di Cosa Nostra. Oltre trenta minuti di domande e risposte davanti alle telecamere di Rts, la televisione svizzera che ha pubblicato un estratto dell'intervista sul suo sito. Doppiata in francese Lucia Riina parlando della sua famiglia dice: "Sono i miei genitori, siamo cattolici e devo amore a mio padre e mia madre", ricordando che a casa pregavano tutte le sere e che il momento piu brutto della sua vita fu quel 15 gennaio di venti anni fa quando arrestarono il padre. La figlia del boss parla anche della madre di Ninetta Bagarella. Lei, dice rispondendo in studio alle domande del conduttore, è stata estremamente importate tutti noi, per via della latitanza di papà non siamo mai andati a scuola è stata lei ad insegnarci a leggere e scrivere.