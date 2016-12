Meteo, torna a splendere il sole da Nord a Sud

foto Meteo.it Correlati Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 10:38 - La forte instabilità che ha dominato la scena meteo degli ultimi giorni, e che è stata alimentata dalla grande energia disponibile per effetto dei cambiamenti climatici in atto, si avvia ad abbandonare le nostre regioni a partire dai settori occidentali dove i rasserenamenti saranno sempre più evidenti. Negli ultimi giorni del mese sarà protagonista il sole e il clima sarà decisamente gradevole, tipico di fine estate. - La forte instabilità che ha dominato la scena meteo degli ultimi giorni, e che è stata alimentata dalla grande energia disponibile per effetto dei cambiamenti climatici in atto, si avvia ad abbandonare le nostre regioni a partire dai settori occidentali dove i rasserenamenti saranno sempre più evidenti. Negli ultimi giorni del mese sarà protagonista il sole e il clima sarà decisamente gradevole, tipico di fine estate.

Ancora qualche temporale - Mercoledì ampie schiarite al Nordovest, regioni tirreniche e Sardegna, ma ancora con qualche temporale in Toscana e locale instabilità sulle Alpi. Nel resto del Paese maggiore presenza di nuvole accompagnate da temporali su rilievi e vicine pianure del Nordest, zone interne del Centro (con possibili sconfinamenti sulle coste del medio Adriatico), e più sporadici fra Sicilia, Calabria e Salento specialmente nella prima parte della giornata. Le città a rischio temporale oggi saranno: Udine, Vicenza, Firenze, Perugia, Pescara, Brindisi e Catania.



Temperature in rialzo al Nord - Temperature massime in rialzo al Nord, in calo al Sud e Sicilia, ancora con punte oltre i 30 gradi nell’isola; valori inferiori di alcuni gradi alla media al Nordest e al Centro. Clima gradevole e non caldo al Centronord dove le temperature massime saranno comprese tra 24 e 29 gradi. Previsti 27°C a Milano, Novara, Verona, Bologna, Firenze, Pescara. 29°C a Roma e Napoli. La città più calda sarà Catania con 34°C. 32°C previsti a Lecce, Crotone, Taranto e Messina.



Giovedì tempo sempre più stabile -Giovedì sull'insieme del Paese prevalenza di schiarite, con il passaggio di nuvolosità variabile. Nel corso della giornata la probabilità di rovesci o brevi temporali isolati sarà maggiore sulla fascia prealpina del Nordest, con locali sconfinamenti possibili sulle pianure del Veneto e della Lombardia orientale; rischio di qualche temporale o rovescio anche sul’Appennino settentrionale e su quello Centrale, tra Marche e Abruzzo. Giornata un po’ nuvolosa su Sicilia e Sardegna, per il passaggio di un fronte caldo proveniente dal nord Africa: al mattino qualche goccia di pioggia possibile in Sardegna. Temperature in rialzo al Nordest e al Centro. La zona più calda sarà la Sicilia, con valori superiori ai 30 gradi. Venti per lo più di debole intensità.



Bello anche nel weekend - Da giovedì dunque e fino al weekend si andrà incontro a un graduale miglioramento con tempo più stabile e temperature nella norma, tipiche di fine estate. Venerdì prevalenza di tempo bello, con qualche nube innocua in più in transito al Nord. Nel weekend avremo prevalenza di tempo bello da Nord a Sud, con il rischio di qualche isolato temporale tra Calabria ed est della Sicilia. Domenica, primo giorno di settembre, avremo ancora una giornata di sole, con un probabile aumento della nuvolosità al Nord soltanto nella seconda parte della giornata per l’arrivo di un fronte perturbato.