Superville, la più cara a Milano: 40 mln di euro

Ecco le ville più care d'Italia

- Le case di lusso sono il segmento immobiliare che non conosce crisi. Ville principesche, palazzi d'epoca o immobili da sogno al mare sono fatti apposta per risvegliare le fantasie degli italiani. Il portale di idealista.it è andato alla ricerca di questi gioielli in giro per la penisola selezionando le 25 case più care: la numero uno? E' a Milano: si tratta di una villa ottocentesca, in stile tardo rinascimentale, di quattro piani. Si trova in pieno centro città (quartiere vetra-missori) e costa 40 milioni di euro. Tra le caratteristiche esclusive: guest area, alloggi per il personale di servizio addetto alla casa, salone verandato, biblioteca privata, piscina e altri annessi. Poco male, se si conseidera cha la villa di Versace è stata venduta a 49 mln.Segue al secondo posto una splendida tenuta agricola in Toscana, a Cecina, con vitigno in produzione di 3500 ettolitri di vino. Completano la proprietà un lago privato e sorgente , mq.800 di casa padronale, mq. 7500 di fabbricati rurali e mq. 1500 di altri fabbricati: costo 25mln di euro. Per il terzo posto si va in Sardegna, in Arzachena, sulla collina che domina il centro di porto cervo,una villa con fantastica vista mare. Due salotti, cucina, sei camere con bagno, zona di sevizio con sala, camera e bagno un' ampia spa si affaccia con una vetrata sul fondo della piscina. Prezzo? Solo 13 mln di euro. Ma ce n'è per tutti i gusti.