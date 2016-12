foto Ansa

- Nove professionisti, 8 medici e un radiologo, sono indagati per omicidio colposo dalla procura di Grosseto per il decesso della 17enne Valentina Col, morta all'ospedale di Orbetello domenica. La ragazza dopo un incidente al mare a Palinuro era stata visitata alla clinica Cobellis, nel Salernitano. Una settimana dopo, mentre era in vacanza con la famiglia, si era sentita male. Portata in ospedale a Orbetello, è morta per un improvviso peggioramento.