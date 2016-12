foto Tgcom24

- Il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ha inviato gli ispettori negli ospedali toscani di Orbetello, dove è morta una 17enne, e Grosseto, dove un 76enne è rimasto vittima di una trasfusione sbagliata. La misura è stata disposta per verificare, nel primo caso, se sono state "rispettate le procedure per assicurare agli assistiti i livelli di sicurezza previsti"; nel secondo, per accertare l'esistenza di "procedure per evitare errori di trasfusioni".