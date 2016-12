foto LaPresse

15:20

- Il violento acquazzone che si è abbattuto sull'aeroporto di Fiumicino sta rallentando notevolmente atterraggi e decolli. Al momento gli aerei in arrivo sullo scalo romano non riescono a raggiungere la pista per il maltempo e stanno pertanto effettuando holding in quota, in attesa del via libera per l'atterraggio. Il segnale sarà dato non appena le condizioni meteorologiche lo consentiranno.