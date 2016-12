Alto Adige, 80enne salvata dal suo cane

12:45 - E' un cane come questo, l'eroe di questa storia: il san bernardo della signora Josefina, 80enne con la passione per le passeggiate in montagna con il calore del suo corpo l'ha riscaldata dal freddo e le ha tenuto compagnia, vegliandola tutta la notte. E il mattino seguente quando il figlio della donna insieme ad una squadra di soccorso l'ha cercata tra i sentieri delle montagne dell'Alto Adige, sopra Lana, ha abbaiato forte fino a farli accorrere e salvare cosi' l'anziana donna. Trasportata all'ospedale dai soccorritori, le e' stato riscontrato solo un principio di ipotermia.