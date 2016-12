Meteo, instabilità fino a giovedì

foto Meteo.it Correlati Le previsioni in grafica

La situazione in Europa 10:18 - Ci attendono due giorni di transizione verso un nuovo periodo stabile e dai connotati ancora estivi, ma con temperature e tassi di umidità contenuti. Questa nuova fase è attesa per la seconda parte della settimana; nel frattempo saremo ancora alle prese con una spiccata variabilità, in balia dei capricci del tempo instabile che caratterizzerà non solo il Nord, ma anche le altre regioni. - Ci attendono due giorni di transizione verso un nuovo periodo stabile e dai connotati ancora estivi, ma con temperature e tassi di umidità contenuti. Questa nuova fase è attesa per la seconda parte della settimana; nel frattempo saremo ancora alle prese con una spiccata variabilità, in balia dei capricci del tempo instabile che caratterizzerà non solo il Nord, ma anche le altre regioni.

Le previsioni per martedì - Tempo instabile fin dal mattino, con temporali anche forti fra Campania, Abruzzo e Molise; altrove situazione più tranquilla con alternanza di nubi e schiarite. Nel pomeriggio temporali in sviluppo in gran parte del Centrosud, ma meno probabili in Toscana, Calabria e Sicilia; rovesci e temporali anche nel nord-est della Sardegna, in Emilia, Alpi, Prealpi e vicine pianure di Piemonte e Veneto. In serata i temporali si estenderanno alle pianure delle Venezie.



Avremo più di 10 gradi di differenza tra alcune città del Nord e del Sud; infatti le temperature saranno decisamente elevate all'estremo Sud con punte vicine ai 35 gradi in Sicilia. Massime in calo al Centro e stabili al Nord su valori in molti casi inferiori alla norma. Tra le città più calde Catania con 36 gradi, Trapani con 34 gradi, Crotone, Lamezia, Reggio Calabria, Palermo con 33 gradi, Catanzaro, Lecce, Taranto con 32 gradi; tra le città con temperature più basse, da seconda metà di settembre, Cuneo con 21 gradi, Aosta, Torino con 22 gradi, Bergamo, Milano, Imperia, Novara, Udine con 23 gradi e 24 gradi per Genova, Brescia, Bolzano, Piacenza, Rimini, Trento, Trieste e Venezia. Maestrale in intensificazione in Sardegna.



Le previsioni per mercoledì - Tempo ancora instabile, con buona probabilità di temporali, nel corso della giornata, su Alpi occidentali, Lombardia settentrionale e orientale, regioni di Nordest, Appennino centro-settentrionale, alta Toscana, Umbria, regioni del medio Adriatico, Puglia meridionale, Calabria e Sicilia. Maggiori periodi soleggiati, in un contesto di tempo asciutto, su Pianura Padana occidentale, bassa Toscana, Lazio e Sardegna. Temperature massime in rialzo al Nordovest, Lazio in calo su Calabria e Sicilia. A tratti ventoso per venti occidentali al Sud e nelle Isole; i venti più intensi nel nord della Sardegna.



Da giovedì migliora - Da giovedì si andrà incontro a un graduale miglioramento con tempo più stabile e temperature nella norma, tipiche di fine estate. In particolare nella giornata di giovedì avremo ancora qualche rovescio sparso più che altro al Nord, in Sardegna e sull'Appennino di Abruzzo e Molise. Venerdì prevalenza di tempo bello. Il weekend dovrebbe essere ben soleggiato un po' su tutta l'Italia con solo sabato la possibilità di qualche temporale all'estremo Sud e Sicilia.